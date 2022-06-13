43-річного чоловіка, який закликав до відокремлення Закарпаття від України, посадили на 7 років. Вирок оголосили заочно, оскільки закарпатець вже тривалий час перебуває у міжнародному розшуку. За даними слідства, чоловік позиціонував себе «активіст крайового русинства» та публічно закликав до створення «Республіки Підкарпатська Русь».

Про вирок 43-річному чоловікові повідомила прес-служба СБУ в понеділок, 13 червня. За даними спецслужб, закарпатець є прихильником ідей русинства та агітував за відокремлення Закарпаття. У прес-службі СБУ ZAXID.NET уточнили, що підозру 43-річному чоловікові оголосили ще у 2020 році. Відомо, що агітатор за відокремлення Закарпаття від України був пов'язаний із Петром Гецком, також засудженим за сепаратизм на 12 років тюрми.

«Позиціонуючи себе як «активіст крайового русинства», чоловік публічно звертався до мешканців Закарпаття із закликом створити на території області нове незаконне державне утворення «Республіка Підкарпатська Русь». У своїх дописах фігурант виражав неприязнь і зневагу до України та українців», – йдеться у повідомлені СБУ.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та заочно засудив до 7 років ув’язнення.