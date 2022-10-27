На 9 років тюрми посадили педофіла, який впродовж двох місяців розбещував, фотографував та знімав на відео оголену 9-річну дівчинку. Залізничний районний суд Львова визнав 45-річного мешканця Яворівщини винним у розбещенні дитини та виготовленні дитячого порно, повідомила прес-служба прокуратури у четвер, 27 жовтня.

Як встановило слідство, злочинець у січні-лютому цього року систематично вчиняв розпусні дії щодо доньки своєї знайомої. ZAXID.NET у травні повідомляв про затримання цього злочинця і про те, що чоловік змушував дівчинку роздягатися, а після цього фотографував її оголеною та знімав на відео.

45-річний педофіл розбещував 9-річну доньку свої знайомої (фото поліції)

«Засуджений перебував у квартирі своєї знайомої у Львові. Час від часу він залишався сам на сам із 9-річною дівчинкою. Цілком усвідомлюючи, що поряд малолітня особа, він фотографував її на мобільний телефон у відверто сексуальній поведінці із оголенням. Такі зображення – це дитяча порнографія», – повідомила прес-служба прокуратури.

Суд засудив 45-річного мешканця Яворівщини на 9 років ув'язнення, щоправда це рішення ще можна оскаржити в апеляції.