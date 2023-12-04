49-річному замовнику загрожує до десяти років ув'язнення

На Хмельниччині поліція затримала 49-річного посадовця Нетішинської міськради, який за 2,5 тис. доларів замовив побиття старости села з сусідньої області. Вчинив він так через те, що мав зі старостою погані стосунки. Правоохоронці зімітували злочин і затримали його після передачі грошей за начебто виконання замовлення.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що 49-річний посадовець одного з органів місцевого самоврядування підшуковує особу, яка могла б скалічити старосту села із сусідньої області, з яким у нього були тривалі неприязні стосунки.

«Щоб запобігти вчиненню замовного злочину, правоохоронці зімітували його виконання. Замовника затримали одразу після передачі основної суми в розмірі 2 тис. доларів “виконавцеві” (завдаток у 500 доларів він отримав наперед)», – пояснюють правоохоронці.

У прес-службі прокуратури Хмельниччини уточнили, що замовник дав завдання «покалічити чоловіка на все життя, щоб той сів у інвалідний візок».

Слідчі оголосили затриманому підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 121 ККУ (готування до нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинене на замовлення). У разі доведення вини йому загрожує від семи до десяти років тюрми.

На період розслідування суд взяв чоловіка під варту, але дозволив вийти під заставу.