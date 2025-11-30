Трагічний інцидент стався в квартирі будинку на вул. Здоров'я, 12

У ніч на неділю, 30 листопада, у квартирі будинку на вул. Здоров’я у Львові знайшли мертвою 50-річну мешканку. За попередніми даними, жінка загинула унаслідок отруєння чадним газом.

За інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, близько 00:30 у квартирі будинку на вул. Здоров’я, 12 у ванній кімнаті виявили тіло 50-річної місцевої мешканки. У квартирі відчувався запах газу.

Працівники Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» перекрили подачу газу до квартири. Обставини трагедії встановлюють фахівці.

Загалом за добу до лікарень через отруєння чадним газом потрапили семеро мешканців Львівщини. Зокрема, госпіталізували трьох мешканців (з яких двоє дітей) квартири будинку на вул. Пасічній,62 а у Львові, 23-річну мешканку будинку на вул. Грушевського бічна, 31 у Самборі та трьох мешканців (з яких одна дитина) будинку на вул. Шевченка у Жовкві.