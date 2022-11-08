50-річний чоловік наніс смертельні ножові поранення 37-річному товаришу

Мешканець Хмельниччини отримав 14 років ув'язнення за вбивство знайомого та незакінчений замах на вбивство ще одного товариша. Інцидент стався в 2021 році в селищі Стара Ушиця. Четверо чоловіків вживали алкоголь у місцевому парку, коли між ними раптом розгорівся конфлікт. Під час сварки зловмисник зарізав товариша та наніс тяжкі ножові поранення ще одному чоловікові.

Про вирок Кам'янець-Подільського міськрайонного суду стало відомо у вівторок, 8 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури.

Інцидент стався 9 травня 2021 року в селищі Стара Ушиця. Четверо товаришів зустрілись у сільському парку та вживали алкоголь. Під час розмови між ними виникла сварка. 50-річний чоловік взяв ніж та наніс декілька ударів одному з друзів. Після цього він поранив ще одного учасника застілля.

37-річний потерпілий від важкого поранення шиї загинув на місці події. Іншого 37-річного постраждалого медикам вдалось врятувати.

Зловмисника затримала поліція. Весь час впродовж розслідування він перебував під вартою у СІЗО.

«За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 50-річного жителя Кам’янець-Подільського району у вбивстві та незакінченому замаху на вбивство двох осіб. Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду чоловіка засуджено до 14 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.