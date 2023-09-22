На Волині у будинку знайшли мертвими 52-річного батька та 29-річного сина. Як повідомила прес-служба поліції Волині, їх виявили у помешканні в селі Берестяне Луцького району близько 13:00 у п'ятницю, 22 вересня.

«До поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла громадянина без ознак життя. У підсобному приміщенні цієї ж оселі виявили ще одне тіло чоловіка. Під час з'ясування обставин правоохоронцям стало відомо, що між 52-річним батьком та 29-річним сином виник побутовий конфлікт», – йдеться у повідомленні.

Обставин загибелі чоловіків у поліції наразі не розголошують. Однак, «Волинські новини», посилаючись на власні джерела, повідомляють, що 52-річний чоловік з рушниці застрелив сина, а після цього повісився.

Тіла обох померлих відправлять на судово-медичну експертизу.