Ігор Яськевич піднявся на Еверест о 02:35 ночі

55-річний власник будівельної фірми Ігор Яськевич став другим в історії львів’янином, який підкорив найвищу вершину світу – гору Еверест (8848 м). Піднятися на гору альпіністові вдалося з другої спроби, це сталося вночі 24 травня, повідомила прес-служба ЛОДА.

Ігор Яськевич піднімався на Еверест разом з іншими українськими альпіністами. Перша спроба піднятися на гору була у неділю, 23 травня. Але на півдорозі виявилося, що у кисневих балонах Ігоря Яськевича було замало кисню, тому йому довелося спускатися назад.

І вже наступного дня, 24 травня, львів’янин таки піднявся на найвищу гору світу. Ігор Яськевич дістався вершини вночі о 02:35.

Дружина альпініста Лариса Яськевич розповіла ZAXID.NET, що її чоловік захоплюється альпінізмом лише два роки. «За цей час він вже встиг піднятися на Монблан, Арарат, Кіліманджаро, і от Еверест йому вдалося підкорити», – додала дружина альпініста.

До слова, першим львів’янином, який зійшов на Еверест був Роман Городечний. Це сталося у травні 2018 року. Загалом Еверест підкорили вже 30 українців.