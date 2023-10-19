Нападника затримала поліція

Поліцейські затримали 58-річного мешканця міста Червоноград на Львівщині за смертельне поранення 51-річного місцевого мешканця, який був у нього в гостях.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився у вівторок, 17 жовтня, близько 16:00 в одній із квартир на вул. Степана Бандери у Червонограді.

51-річний житель Червонограда прийшов у гості до 58-річного місцевого мешканця. Вони розпивали спиртне, під час раптового конфлікту господар помешкання завдав гостю удар ножем у праве стегно. Від отриманих травм постраждалий помер до приїзду медиків.

Винуватця смертельного поранення затримали, йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч.2 ст.121 ККУ). Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років.