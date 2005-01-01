5% з усіх присутніх в Польщі українців є вихідцями з Донбасу

У Польщі перебувають 1,5 млн українців, 5% з яких є вихідцями з територій, де триває війна, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Ми хочемо переконати наших партнерів в Європейському союзі, що ми виконуємо нашу частку зобов'язань по міграції, але наша ситуація відрізняється від ситуації в Італії чи Греції. Сирія або Лівія не є єдиними чутливими і важкими регіонами, коли мова заходить про походження міграції», – заявив голова польського уряду під час зустрічі з іноземними журналістами в середу, 10 січня, повідомив у четвер телеканал TVN 24.

У цьому контексті Моравецький згадав про велику міграцію до Польщі з України, заявивши, що сьогодні у Польщі перебувають близько 1,5 мільйона українців, з яких приблизно 5% походять з території Донбасу, де ведеться війна.

За його словами, Польща відстоює позицію, що допомагати біженцям з Близького Сходу та Африки потрібно у місцях їхнього походження. Серед прикладів допомоги у місцях походження міграції прем'єр-міністр згадав про участь польського уряду, зокрема, в Європейській ініціативі з розширення економічних інвестицій.

Раніше Моравецький повідомив президенту Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру, що конфлікт на сході України призвів до того, що у Польщі опинилися багато українців, які тікають від війни. Моравецький у перший же день затвердження на посаді голови кабінету міністрів заявив, що Польща прийняла дуже багато біженців з України, де триває війна.

Як повідомляв ZAXID.NET, попри заяви польської влади про «мільйон біженців з України», за два роки у Польщі статус біженця отримали 88 українців, а 239 громадян України – статус особи, яка потребує додаткового захисту.

Згідно із офіційною інформацією Управління з питань іноземців у Польщі, протягом січня-жовтня 2017 року до управління звернулися 625 громадян України з проханням надати їм міжнародний захист. У 2016 році таких звернень було 1306, що вказує на скорочення цієї категорії осіб майже вдвічі.