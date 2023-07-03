Опитування громадської думки Міжнародного республіканського інституту засвідчило, що 65% опитаних львів’ян вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, 19% опитаних відповіли, що справи йдуть у неправильному напрямку і 16% було важко відповісти на це питання. Рейтинг міст у цьому опитуванні очолили Хмельницький, Вінниця і Луцьк, а Львів посів сьоме місце. Про це йдеться у результатах опитування, оприлюднених на сайті Соціологічної групи «Рейтинг».

Соціологи також виміряли рівень задоволення мешканців міст своїми міськими головами. 49% львів’ян схвалюють роботу міського голови Львова Андрія Садового. На питання про це 13% опитаних відповіли «Цілком схвалюю» і 36% дали відповідь «швидше схвалюю».

Згідно з опитуванням, найбільше задоволені своїм міським головою мешканці Харкова – 86% харків’ян схвалюють його роботу (56% цілком схвалюють і 33% - швидше схвалюють). На другому місці опинились мешканці Хмельницького (40% цілком схвалюють і 40% швидше схвалюють). На третьому місці мешканці Луцька (22% повністю схвалюють роботу міського голови і 49% відповіли, що швидше схвалюють його роботу).

Львів’яни опинились на 12 місці рейтингу (13% цілком схвалюють роботу мера, 36% швидше схвалюють, 19% швидше не схвалюють, 18% зовсім не схвалюють і 13% опитаних було важко відповісти на це питання.

Подібні результати й щодо рівня задоволеності міською радою, роботою якої задоволені 47% опитаних (8% львів’ян цілком схвалюють роботу міської ради і 39% – швидше схвалюють). Трійка лідерів у цьому випадку виглядає так само, як і в опитуванні щодо роботи міського голови.

Опитування також стосувалось діяльності обласних військових адміністрацій. Думка львів’ян у цьому випадку не суттєво відрізнялась – 50% опитаних задоволені роботою Львівської ОВА (13% цілком схвалюю діяльність ОВА і 37% швидше схвалюють), 11% – швидше не схвалюють роботу ОВА, 9% - зовсім не схвалюють, 30% опитаних було важко відповісти на це питання. У трійці лідерів цього опитування опинились Миколаїв, Харків і Рівне, а Львів опинився на 11 місці.

Також мешканців міст запитали про те, чи вони відчувають гордість за те, що мешкають у своїх містах. Згідно з цим опитуванням, 77% львів'ян відповіли, що однозначно горді тим, що живуть у Львові. Більшу гордість за те, що живуть у своїх містах відчувають лише харків'яни (86% опитаних), кияни (78%) і одесити (77%).

Опитування проведено Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі України (у Києві та обласних центрах, де безпекова ситуація дозволяла проводити опитування) з 21 квітня по 22 травня 2023 року методом особистого інтерв'ю вдома у респондентів. Всього було опитано n= 16 800 жителів України віком 18 років і старше. Дані опитування, отримані в кожному місті, було зважено за гендерно-віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України на 1 січня 2022 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 95% для кожного показника не перевищує +/-3,5 відсоткових пунктів. Середній коефіцієнт досяжності респондентів – 56%.