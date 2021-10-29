Усередині вересня цього року 91-річна львів'янка Софія Голдак захворіла на коронавірус. Його додому «принесла» онука. Але якщо Марта не захворіла, її бабусю довелось невідкладно везти в лікарню швидкої допомоги. Там вона перебувала 10 днів. Тоді рентген діагностував, що легені жінки вражені на 100%. Упродовж тижня життя пані Софії підтримував кисень, потім вона почала поволі одужувати: спочатку сиділа, тепер вже й ходить.

«Одного разу я сиджу в кімнаті й чую шурхотіння. Виходжу – бачу бабцю. Спитала її, чому вона сама сюди прийшла. Вона мені сказала, що їй так захотілося. Бабуся зараз набирається сил, поставила собі ціль одужати. Але скажу, що ще на початку кампанії вакцинації ми вирішили зробити щеплення. Нам подзвонили з поліклініки і сказали, що є доза. Спочатку бабуся Софія роздумувала, чи імунізуватись, але коли ми вирішили, що йдемо туди всі, то погодилася», – розповіла Марта Кузій.

Софія Голдак двічі щепилась вакциною AstraZеneca: у квітні та червні.

«Після імунізації я не почувала себе погано. Але, думаю, може, не дожила би до сьогодні, якби не вакцинація», – розповіла 91-річна Софія Голдак.

Медики попереджають: нова хвиля Covid-19 вражає старших людей. Зараз у лікарні швидкої допомоги більшість госпіталізованих – ті, кому за 60. Частина – зі супутніми захворюваннями серця, ендокринної системи, онкологією. Вакцинованих одиниці, але саме вони мають найбільше шансів вижити.

«Минулого тижня ми виписали 90-річного пацієнта, в якого лікували двобічну пневмонію. Як і пані Софію, його привезли з важкою пневмонією. Але в травні він та все сімейство вакцинувалося. Тому через 12 днів чоловік одужав», – розповіла лікарка-терапевтка Covid-відділення Центру терапії ЛШМД Львова Зоряна Романишин.

Зазначимо, що кількість хворих зростає. За попередню добу, 28 жовтня, коронавірус діагностували у ще 26 870 людей, що є новим рекордом захворюваності для України. Минулий рекордний показник був напередодні, 27 жовтня: тоді ковід підтвердився у 26 071 людини. Станом на 29 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 84 033 (+654 за попередню добу).

Що стосується вакцинації, то, станом на 29 жовтня, в Україні від коронавірусу зробили 17 082 799 щеплень, за попередню добу кількість вакцинацій збільшилася на 289 241.

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