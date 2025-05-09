Водночас 9 травня в Україні відзначатимуть як День Європи.

З 2023 року в Україні скасували святкування 9 травня як Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Натомість офіційним Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні стало 8 травня. У чому причина такого рішення, пояснює «Українська правда».

Таке рішення ініціював президент Володимир Зеленський, запропонувавши об’єднати ці дві дати, щоб вшановувати день пам’яті разом з європейськими країнами. Окрім цього, після закінчення воєнного стану 8 травня буде офіційним вихідним, адже 12 червня 2023 року президент підписав відповідний закон.

«Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі», – сказав Зеленський.

Водночас 9 травня в Україні відзначатимуть як День Європи.