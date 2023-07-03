Роб Бауер наголосив, що українські сили не повинні критикувати через їх контрнаступ

Контрнаступ України проти російських військ є складним через наземні міни та інші перешкоди, але українські війська заслуговують на похвалу. Про це заявив глава Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

«Контрнаступ – це складно. Люди не повинні думати, що це "легка прогулянка". Це ніколи не буде так», – сказав Роб Бауер. За його слвоами, українські війська зіштовхуються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів, намагаючись прорвати російські лінії.

«Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев'ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не так швидко», – додав він.

Бауер сказав, що українські війська правильно зробили, коли діяли обережно, щоб уникнути великих втрат, намагаючись прорватися вперед.

«Це надзвичайно складна операція такого типу, і я думаю, що те, як вони її проводять, заслуговує на похвалу», – сказав він. Бауер наголосив, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не просуваються швидше.

До слова, раніше у Білому домі заявили, що США перебувають на регулярному зв’язку з Україною та продовжать надавати підтримку, аби її контрнаступальні дії проти російських військ досягли успіху.