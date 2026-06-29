Частину земельних ділянок підозрювані вже встигли продати через земельні торги

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння земельними ділянками у Хмельницькій області на понад 53 млн грн. Підозри оголосили адвокату, посадовцю Хмельницької міської ради та начальниці відділу ЦНАП однієї із селищних рад. Про це в понеділок, 29 червня, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, адвокат використовував підроблені боргові розписки від імені людей, які не мали перед ним жодних зобов'язань. На їхній підставі він через суд отримував рішення про стягнення грошей, після чого в межах виконавчих проваджень земельні ділянки продавали на торгах. Для оформлення права власності використовував підроблені документи.

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Для реалізації схеми адвокат залучив керівника одного з підрозділів Хмельницької міської ради, який завдяки службовому становищу впливав на державних реєстраторів. Також до оборудки була причетна начальниця відділу ЦНАП однієї із селищних рад Хмельницького району, яка всупереч вимогам законодавства реєструвала право власності на земельні ділянки.

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Упродовж 2024–2025 років спільники оформили на підставних людей право власності на 18 земельних ділянок загальною площею понад 60 га. Їхня вартість перевищує 53,8 млн грн. Із них 37 га підозрювані вже встигли реалізувати через земельні торги, а на рахунок адвоката надійшло майже 6 млн грн.

Наразі всім трьом фігурантам повідомили про підозри.

Адвокату інкримінують подання до суду завідомо підроблених доказів, підроблення та використання офіційних документів, шахрайство в особливо великих розмірах і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 384, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України).

Посадовця Хмельницької міської ради підозрюють у пособництві шахрайству в особливо великих розмірах та підбурюванні до несанкціонованої зміни інформації в автоматизованій системі (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362 КК України).

Начальниці відділу ЦНАП інкримінують несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчинену особою, що має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362 КК України).