СБУ затримала далекобійника одразу після його прибуття в Україну

Служба безпеки у середу, 8 жовтня, повідомила про затримання російського агента, який під виглядом водія міжнародних вантажних перевезень займався коригуванням ударів по Україні.

Слідчі з’ясували, що його основним завданням був збір та передача ворогу геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури. А перебуваючи у закордонних відрядженнях, агент відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територією ЄС в напрямку України.

«Фігурант фіксував координати “цілей” прямо під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах», – зазначила СБУ.

Кіберфахівці встановили, що цей коригувальник був одним з учасників агентурної мережі ФСБ, яку викрили ще у січні 2025 року. Тоді було затримано трьох учасників осередку, а от водій на той момент перебував за кордоном.

СБУ затримала зрадника одразу після його прибуття в Україну. Наразі йому повідомили про підозру в державній зраді. Далекобійнику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 6 жовтня СБУ викрила та затримала неповнолітнього російського агента, який допомагав організовувати теракти в Україні, перебуваючи в Європі.