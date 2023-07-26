Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) під час спецоперації у Києві. Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України у середу, 26 липня.

Зловмисником є мешканець Донеччини з вищою технічною освітою, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у листопаді 2022 року.

Відтоді він приховано збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху колон військової техніки Сил оборони на Бахмутському напрямку. Крім того, фігурант обходив місто та знімав на камеру власного телефону наслідки повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру.

За наявними даними, фото та відео пошкоджених будівель з їхніми координатами потрібні були окупантам для підготовки нових і коригування повторних ударів по українських об’єктах.

Згодом російський агент виїхав до Києва, де вирішив вступити до аспірантури одного із вищих навчальних закладів столиці. Таким чином він намагався «закріпитися» в Києві, а надалі планував продовжити розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора.

Однак, співробітникам СБУ стало відомо про плани російського агента. Це дозволило поетапно задокументувати його злочинні дії і затримати у гуртожитку вищого навчального закладу, де він отримав кімнату на час вступної кампанії.

При обшуках у затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для комунікації з російською спецслужбою. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою. Він повністю визнав свою вину. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.