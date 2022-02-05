Хибне повідомлення про російське вторгнення в Україну було доступним на сайті Bloomberg приблизно півгодини

Американське агентство Bloomberg випадково опублікувало заголовок про вторгнення Росії в Україну. Така інформація провісила на сайті близько півгодини, після чого редакція видалила її та перепросила за помилку.

Заголовок «Росія вторглася в Україну» із позначкою «Наживо» появився на сайті о 16:00 (23:00 за київським часом) у п’ятницю, 4 лютого. При спробі прочитання новини відкривалася сторінка із помилкою.

Фахівець із російської політики Ольга Лаутман, яка помітила помилкову інформацію, розповіла New York Post, що відповідне повідомлення провисіло на сайті Bloomberg приблизно півгодини.

«Я зайшла на сайт і побачила останню новину [про вторгнення], але знала, що це неправда, бо маю справу з Україною і буду одним із перших, хто дізнається про це. Це досить велика помилка, оскільки це потенційне широкомасштабне вторгнення, і всі на межі», – розповіла Лаутман.

Редакція Bloomberg пояснила, що підготувала різні заголовки для багатьох сценарії, і один із них був випадково опублікований на сайті. Агентство вибачилося за помилку та заявило, що розбирається, як так сталося.

Російська загроза

Про ймовірність вторгнення Росії в Україну неодноразово заявляла українська й іноземні розвідки, а також – Державний департамент США. За останніми даними, Росія вже зосередила поблизу України понад 100 тис. військових і відправила до кордону з Україною армійські медичні підрозділи. На тлі можливого наступу Велика Британія і США відправили до України кілька літаків зі зброєю.

Кремль заяви про планування нападу відкидає, однак водночас зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати НАТО на схід і повернути його до конфігурації 1997 року. Також Росія вимагає від НАТО гарантій про те, що Україна ніколи не увійде до його складу.

США були згодні вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.