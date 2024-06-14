Поліція затримала на хабарі 59-річного посадовця з Сарненщини

Правоохоронці затримали на хабарі 59-річного керівника відділу містобудування та архітектури однієї з громад Сарненського району. Посадовець обіцяв за 4000 доларів вплинути на рішення членів виконкому. Про це 14 червня повідомили у пресслужбі поліції.

За даними слідства, підозрюваний домовився з клієнтом, що за 4000 доларів він вплине на прийняття рішення щодо винесення на розгляд та подальшого затвердження сесією громади детального плану території, а також зміни цільового призначення земельної ділянки для подальшого будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Неправомірну вигоду чоловік отримав двома траншами: спершу – тисячу доларів США, а днями – ще 3 тисячі доларів. Тоді його і затримали правоохоронці.

Керівнику відділу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування). Санкція статті передбачає від двох до п’яти років позбавлення волі.