Підрядник має відреставрувати алею Андрія Палая до 31 грудня 2027 року

«Будівельна корпорація РСГ» виграла торги на проведення капітального ремонту алеї Андрія Палая в Ужгороді. Вартість підряду – 12,5 млн грн.

Йдеться про алею, що з’єднує вулиці Марії Заньковецької та Капушанську поблизу ужгородського ліцею «Імідж». У грудні 2016 року алею назвали на честь загиблого у зоні АТО бійця 15 батальйону 128-ї бригади Андрія Палая.

У червні 2026 року Департамент міської інфраструктури Ужгородської міськради оголосив тендер на капітальний ремонт алеї. Торги без конкуренції виграла «Будівельна корпорація РСГ». Протокол аукціону опублікували 10 липня, станом на вівторок, 21 липня, договір з компанією ще не підписано.

Підрядник має відреставрувати алею Андрія Палая до 31 грудня 2027 року. Які саме роботи заплановані під час капітального ремонту, наразі невідомо.

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За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Будівельна корпорація РСГ» зареєстроване у 2020 році. Директором та власником компанії є підприємець з Прикарпаття Роман Павелчак. У грудні 2023 року компанія перереєструвалася у Львові, а до того працювала у Ківерцях Волинської області.

Нагадаємо, у серпні 2024 року «Будівельна корпорація РСГ» отримала підряд вартістю 14 млн грн на ремонт футбольного поля Львівського фахового коледжу спорту. Як з’ясували журналісти ZAXID.NET, загальна переплата за штучну траву для стадіону могла становити майже 1 млн грн.