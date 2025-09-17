Американський репер присвятив пісню вбитій у США українці

Американський репер Джонатан Ліндейл Кірк, відомий під сценічним псевдонімом DaBaby, присвятив пісню вбитій у США українці Ірині Заруцькій. Крім того, у кліпі на пісню «Save Me» частково відтворив сцену вбивства українки, але з альтернативним фіналом. Про це у середу, 17 вересня, повідомив New York Post.

Кліп на пісню, присвячену Ірині Заруцькій, починається з новинного сюжету про вбивство жінки. На початку пісні «Save Me» лунають слова «Ти думаєш, що можеш мене врятувати? Як ти думаєш, що можеш мене врятувати?».

У кліпі актори відтворили кадри з камери спостереження, що зафіксувала злочин: чоловік дістає ніж з кишені та готується завдати удару жінці. Однак у ролику DaBaby в останній момент хапає за руку злочинця та не дає йому скоїти вбивство.

Потім показано, як персонаж Заруцької йде додому, потираючи шию, а DaBaby та актор, який виконав роль підозрюваного, виходять з електрички, проходячи повз співробітників служби безпеки без інцидентів.

У описі до кліпу, який вийшов на відеохостингу Ютуб, репер прикріпив посилання на збір грошей для родини загиблої жінки.

Вбивство Ірини Заруцької

22 серпня 2025 року в американському місті Шарлотт, що у штаті Північна Кароліна, в електричці вбили біженку з України Ірину Заруцьку.

Злочин зафіксувала камера спостереження, на відео видно як дівчина зайняла місце у електричці, після чого чоловік, який сидів позаду Заруцької, раптом завдав їй кілька смертельних ножових поранень.

Українка Ірина Заруцька

Невдовзі правоохоронці заарештували підозрюваного у вбивстві, ним виявився 34-річний Декарлос Браун-молодший, якого раніше вже затримували за крадіжки, пограбування із застосуванням зброї та погрози. Крім того, підозрюваний вже відбував покарання за незаконне зберігання зброї.

На вбивство Заруцької відреагував президент США Дональд Трамп. Глава Білого дому заявив, що вимагає засудити до смертної кари чоловіка, який вбив українку.