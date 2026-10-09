Американський журналіст долучився до української армії

Американський журналіст Джаред Ґоєтт повідомив, що долучився до лав української армії. 44-річний американець служитиме в Києві. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Мушу зізнатися, що я вступив до лав українського війська. Це офісна робота в Києві, але спочатку мене чекає базова підготовка та випробувальний термін. Я потрапив у групу, де переважно 20-річні, і всі вони мають військовий досвід. Мені 44, і я його не маю, тож подивимося, чи витримаю я. Я трохи пухкенький, але впертий», – написав Джаред Ґоєтт.

До серпня 2026 року Джаред Ґоєтт працював в англомовному українському виданні The Kyiv Independent. У коментарі «Детектору медіа» він розповів, що після завершення співпраці з медіа розглядав можливість повернутися до фрилансу й уже отримав кілька пропозицій. Однак вирішив долучитися до української армії. Своє рішення Джаред Ґоєтт пояснив тим, що проживає в Україні вже три роки й має намір отримати дозвіл на постійне проживання. Також до служби в армії його спонукало посилення російських атак на Київ.

«Я відчув, що настав слушний момент дізнатися, чи можу я використати свої навички безпосередньо для служби. Я подаю документи на постійне проживання в Україні, і оскільки планую зробити цю країну своїм домом, вважав правильним принаймні спробувати дізнатися, чи потрібен я тут», – розповів Джаред Ґоєтт.

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Попри те, що Джаред Ґоєтт служитиме в тилу, він усе одно має пройти базову військову підготовку. Американець зауважує, що навіть у тилу військовий має бути готовим до будь-яких викликів.

«Важливо пройти повний двомісячний курс підготовки. Я прагну бути максимально готовим до будь-яких викликів і виконувати свої обов’язки в той спосіб, що принесе найбільшу користь», – зазначив Джаред Ґоєтт.

Як зауважує «Детектор медіа», Джаред Ґоєтт співпрацював із журналом The Nation, газетами The Guardian і The Washington Post, а також працював над програмою The World на радіостанції PRI. В Україні його матеріали публікували у The Ukrainians Media, «Читомо» та Frontliner, а з жовтня 2025-го до серпня 2026 року він був кореспондентом і заступником редактора воєнного відділу The Kyiv Independent.

Нагадаємо, 8 жовтня відомий український актор Сергій Стрельніков повідомив, що мобілізувався до Збройних сил України. Він служить у батальйоні FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.