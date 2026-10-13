У трьох будинках пошкоджені покрівлі, стіни, вікна й двері

У вівторок, 13 жовтня, після другої за добу атаки росіян на Львів реактивними БпЛА в місті відбулось засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про засідання та про наслідки падіння уламків ворожого безпілотника в Малехові.

У Малехові, за словами Андрія Садового, пошкоджено вісім приватних будинків. Найбільше постраждали три: в них зруйновані покрівлі, пошкоджені стіни, вибиті вікна та двері. Загалом в будинках вибито 44 вікна та дев’ять вхідних дверей.

Працівники ЛМР збирають у мешканців та фіксують інформацію про всі пошкодження унаслідок атаки. В середу, 14 жовтня, місто має завершити оцінку збитків.

«Усе, що пошкоджено, будемо допомагати відновлювати та компенсовувати. Якщо комусь із мешканців потрібне тимчасове житло, також допоможемо з безкоштовним поселенням», – сказав Андрій Садовий.

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Як повідомляв ZAXID.NET, росіяни у вівторок, 13 жовтня, двічі атакували Львів реактивними БпЛА. Під час ранкової атаки сили ППО збили безпілотник, його уламки пошкодили будинки і спричинили пожежу в Мурованому. Під час другої атаки між 15:00 і 16:00 безпілотник також збили, а уламки впали в Малехові.

Унаслідок другої атаки травмовані троє людей, в лікарню святого Пантелеймона госпіталізували двох жінок. В однієї з них діагностували підшкірну гематому голови, в іншої – гіпертензивний криз та гостру реакцію на стрес. Наразі обидві жінки проходять необхідні обстеження.

Раніше ZAXID.NET розповідав, що відомо про нові російські реактивні БпЛА та яку загрозу вони становлять для західних областей України.