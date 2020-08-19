Андрій Садовий заявив про участь у виборах мера Львова

«Андрій навіть не здивувався, коли я знайшла прослушку».

Андрій Садовий повідомив про участь у виборах у день свого народження

Міський голова Львова Андрій Садовий у день свого народження заявив, що балотуватиметься на посаду голови Львівської ОТГ на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Про це він повідомив 19 серпня у відеозверненні, опублікованому у соцмережах.

Вітаю зі святом!

Маю для вас новину.

Дивіться відео!) pic.twitter.com/TKbhM7mMKc — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) August 19, 2020

«19 серпня, мені 52 роки. Дякую всім, хто телефонує, посилає SMS – дуже багато вітань. І є запитання: “Слухай, Андрію, ти йдеш на наступні вибори?”. Я собі думаю: завод з переробки сміття почали будувати, ще є дуже багато проблем. Треба добудувати? Треба. А вулицю Бандери чи Суботівську з Рясне-2 на Левандівку треба? Треба. А Шевченка, Богдана Хмельницького? (...) Оце все кинути на призволяще? Це якось несерйозно. Тому йду», – аргументував своє рішення він.

Додамо, що наразі, крім Андрія Садового, офіційно про участь у виборах мера Львова заявив лише народний депутат від «Голосу» Ярослав Рущишин.

Андрій Садовий – український політик, громадський діяч та бізнесмен. Засновник громадської організації «Самопоміч», член партії «Об'єднання "Самопоміч"», співзасновник ТРК «Люкс». Міський голова Львова з 25 квітня 2006 року.

Зазначимо, що у жовтні 2018 року Андрій Садовий заявив, що більше не балотуватиметься на посаду мера Львова. Пізніше він пояснив таке рішення бажанням працювати на рівні держави. У 2019 році Андрій Садовий балотувався на президентських виборах, проте зняв свою кандидатуру на користь лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.

За результатами соціологічних досліджень Андрій Садовий зараз має найбільшу підтримку серед потенційних кандидатів на посаду очільника майбутньої Львівської ОТГ. Зокрема, останнє опитування соціологічної групи «Рейтинг» свідчить, що чинного міського голову підтримують 38,1% мешканців Львівської ОТГ, які визначилися і взяли би участь голосуванні. Одного з керівників ВО «Свобода» Руслана Кошулинського підтримали б 17,9% опитаних, екс-голову ЛОДА Олега Синютку – 13,8%.