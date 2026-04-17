Андрій Сибіга пояснив, що йдеться про застосування 400 БпЛА разом із 20 ракетами

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п'ятницю, 17 квітня, заявив, що Росія готується найближчим часом посилити інтенсивність масованих атак проти України.

За даними української розвідки, ворог може здійснювати до семи масованих ударів на місяць. Сибіга уточнив, що мається на увазі одночасне застосування щонайменше 400 безпілотників разом із не менше ніж 20 ракетами. Фактично мова йде про удар раз на чотири дні. До цього часу росіяни здійснювали такі атаки приблизно раз у 8-10 днів.

Водночас міністр наголосив, що українська протиповітряна оборона наразі демонструє високу ефективність – під час таких атак вдається знищувати до 90% повітряних цілей.

Також розвідка попередила, що Росія готує новий весняно-літній наступ на південному сході України. Для цього росіяни залучають стратегічний резерв та планують збільшити своє угруповання в Україні ще на 20 тис. військових.