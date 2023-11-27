Дуда прийняв присягу в уряду Матеуша Моравецького

У понеділок, 27 листопада, президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу нового уряду Матеуша Моравецького. Тепер цей уряд отримати у Сеймі вотум довіри, хоча попередньо, він не має підтримки більшості в польському парламенті. Про це повідомляє польське радіо RMF24.

У новому уряді свою посаду зберіг лише Маріуш Блащак, який і надалі очолюватиме міністерство національної оборони. Міністерство закордонних справ Польщі очолить Шимон Шиньковський вель Сенк, який раніше очолював міністерство у справах Європейського Союзу.

Колишній заступник Маріуша Камінського Павел Шефернакер стане головою міністерства внутрішніх справ і адміністрації, а екс-заступниця міністра сільського господарства Анна Гембіцька – міністеркою цього відомства. Міністром юстиції замість Збігнєва Зьобро буде Марчін Вархол, його екс-заступник. Міністеркою культури і національної спадщини Польщі стане Домініка Хоросінська.

Лідер «Права і Справедливості» Ярослав Качинський заявив, що новий уряд буде більш експертним і менш політичним. За словами Качинського, це була його ідея. А президент Польщі Анджей Дуда задоволений, що в новому уряді значну частину посад в уряді займатимуть жінки.

Польські ЗМІ вже називають новий уряд «двотижневим», бо Моравецький і його міністри мають два тижні, щоб отримати у Сеймі вотум довіри. Попередньо відомо, що новий уряд не має підтримки більшості в польському парламенті.

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла владна партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати, проте цього не достатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос.

Натомість три опозиційні партії – «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Нова лівиця», разом здобули 248 депутатських мандатів. Лідери партій «Громадянська платформа», Польща 2050, Польської селянської партії і Лівих підписали коаліційну угоду в Сеймі 10 листопада. Якщо «Право і Справедливість» не зможе отримати вотум довіри і сформувати уряд, коаліція зможе запропонувати своїх кандидатів в окремі міністерства.