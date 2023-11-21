Засідання у справі Остапа Стахіва 20 листопада

У Галицькому районному суді відбулося чергове засідання щодо справи львівського антивакцинатора та провокатора Остапа Стахіва, якого звинувачують у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Хоч досудове розслідування завершили у квітні 2022 року, але у суді досі не зачитали обвинувальний акт. На засіданні 20 листопада захисник Михайло Магарський заявив суду про відвід прокурора Олега Телефанка. За словами адвоката Стахіва, суддя Христина Мисько разом з прокурором «вводять суспільство в оману». Суддя не задовольнила прохання адвоката про відсторонення прокурора від справи.

На засіданні адвокат Магарський заявив, що йому не давали ознайомитися зі всіма матеріалами справи. Водночас він сказав про порушення під час досудового розслідування й наголошував, що в матеріалах немає всіх ухвал, а частина з них можуть бути сфальсифікованими. Зазначимо, що на попередньому засіданні 20 жовтня прокурор Телефанко наголосив, що Магарський мав достатньо часу на ознайомлення із матеріалами справи, але цього не зробив.

«Я попросив надати докази отримання такої ухвали [про те, що адвокат мав ознайомитися з матеріалами справи], але прокурор проігнорував – це свідчить про упередженість та особисту зацікавленість прокурора...», – сказав Магарський.

Остап Стахів (Фото ZAXID.NET)

Він також додав, що на засіданні 20 жовтня суддя Христина Мисько безпідставно висловила зауваження другому адвокату Стахіва Миколі Кремінцю, який бере участь у справі по відеозв'язку. Тоді захисник аргументував, що прокурор нібито знає про порушення КПК, але називатиме це «технічною помилкою».

«Суддя фактично заборонила принцип змагальності в процесі… Явна необ'єктивність, упередженість та спроба ввести в оману суспільство зі сторони спільних і узгоджених дій суду, групи прокурорів та слідчих дають повне право заявити про відвід», – просив суд адвокат Магарський.

Прокурор не погодився із закидами сторони захисту і додав, що адвокат Магарський не назвав конкретних порушень вимог КПК.

«З тексту, який оголосив адвокат, незрозуміло, чи він ознайомився з матеріалами провадження. Виникає питання, чому Магарський не ознайомився з матеріалами. На попередньому судовому засіданні в нього була така можливість, але він жодного разу не висловив цього бажання, хоча виявив відсутність в матеріалах ухвал. Я не почув про жодне порушення з мого боку», – пояснив суду Олег Телефанко.

Суддя відмовила стороні захисту відсторонити прокурора. Додамо, що на засідання прийшли прихильники Остапа Стахіва. Серед них був Ярослав Жур, у якого нещодавно СБУ провела обшуки.

Група підтримки Стахіва (Фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, що Остапа Стахіва звинувачують у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, або на захоплення державної влади. У жовтні 2021 року Стахів закликав своїх прихильників йти під Верховну Раду. Того ж року, 16 листопада, у квартирі антивакцинатора провели обшуки. За інформацією Служби безпеки України, дії Стахіва та його прибічників координували з Росії, щоб створювати на території України «територіальні громади із власною "міліцією" та "економікою"». Остапу Стахіву загрожує десять років в'язниці з конфіскацією майна.