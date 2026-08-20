Замість поточного обслуговування дороги гроші витратили на нове будівництво інфраструктури

Суд апеляційної інстанції підтвердив нецільове використання понад 95,5 млн грн бюджетних коштів на дорогу «Львів – Краковець», відхилив скаргу Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області та зобов’язав повернути гроші в державний бюджет. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

В чому суть справи

Ймовірне нецільове використання 95 млн грн виявила перевірка західного офісу Держаудитслужби в 2024 році. На підставі аудиту прокурори звернулись до суду. Гроші мали бути використані для обслуговування автомобільної дороги «Львів – Краковець», проте їх використали на нове будівництво на цій дорозі.

Держаудитслужба та прокурори вимагали усунути порушення та повернути кошти до держбюджету. Суд повністю підтвердив обґрунтованість висновків аудиторів, факт порушення законодавства та нецільового використання бюджетних коштів остаточно доведено у суді.

Що ще відомо

Як повідомляв ZAXID.NET, 1 червня керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза отримав підозру у нецільовому використанні 94 млн грн.

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Ідеться про те, що в 2022 році він забезпечив оплату робіт із капітального ремонту – облаштування майданчика для відстоювання великовантажного транспорту на автодорозі М-10 «Львів – Краковець» – за кошти, передбачені на поточні видатки, попри те що достовірно знав про відсутність бюджетних асигнувань на такі витрати. Водночас саме видатки на поточний ремонт доріг мали пріоритет, що забезпечувало швидкий розрахунок із підрядником.

Таким чином, для зведення стоянки використали гроші, передбачені для поточного експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення. За цим фактом порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 210 КК України (нецільове використання бюджетних коштів).

Сам Олег Береза у відповідь на підозру зазначив, що його дії «відповідали вимогам закону та умовам воєнного стану».