Суд усунув Олександра Гурського з посади голова Луцької районної ради

Голову Луцької районної ради Олександра Гурського обрали із порушенням регламенту та всупереч вимогам законодавства. Відповідне рішення ухвалив Волинський окружний адміністративний суд у листопаді минулого року, а Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова 13 березня залишив рішення без змін. Про це ZAXID.NET повідомили в канцелярії апеляційного суду у середу, 20 березня.

Як йдеться в ухвалі Волинського окружного адміністративного суду, депутати Луцької районної ради та мешканці громади не були належним способом проінформовані про скликання сесії, на якій Олександра Гурського мали обрати головою райради. Крім того, скликання мало відбутися на пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а про нього повідомили за декілька годин напередодні.

Оскільки перебування Олександра Гурського на посаді визнали незаконним, сесію районної ради вкотре не змогли провести. У лютому її перенесли на 20 березня, однак і сьогодні скасували.

«Олександр Гурський не може провести сесію через рішення апеляційного суду, а його заступник Сергій Сівак наразі перебуває на службі в ЗСУ, тому немає людини, яка могла б найближчим часом зібрати сесію», – уточнили ZAXID.NET в Луцькій районній раді.

Додамо, що Олександра Гурського обрали головою райради в червні 2023-го після втечі за кордон колишнього голови Олександра Омельчука, який поїхав у відрядження у Словаччину і не повернувся.