Олександр Омельчук був обраний головою Луцької райради у грудні 2020 року

Поліція оголосила в розшук одного з працівників Луцької райради у справі про розтрату 350 тис. грн та підроблення документа. Поліція не розголошує імені підозрюваного, але, як повідомляє ВСН, йдеться про голову Луцької районної ради Олександра Омельчука, який нещодавно заявив про складання повноважень та виїхав за кордон.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, підозру вручили дружині посадовця, оскільки він наразі перебуває за межами України. Чоловіка вже оголосили у розшук.

«Йдеться про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення документа про закордонне відрядження. Сума збитків сягає близько 350 тисяч гривень, досудове розслідування у справі триває», – повідомили у поліції.

Кримінальне провадження відкрите за ч.4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах) та ч.1 ст. 366 (службове підроблення неправдивого офіційного документа). Санкція статті про розтрату майна передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, 13 травня Олександр Омельчук опублікував відеозвернення, у якому заявив, що протягом останніх восьми місяців на нього «здійснюється психологічний тиск деякими людьми».

«До мене поступила інформація: "парень, ти не склав повноваження голови, а ми тебе просили. Значить, готуйся до провокації. Тобі просто підкинуть гроші, люди дадуть свідчення, що ти дійсно їх взяв". Тому я прийняв для себе рішення скласти повноваження голови Луцької райради. Хай собі тішаться», – заявив він і додав, що наразі виїхав за кордон.

46-річний Олександр Омельчук із 2015 року обирався Волинської обласної ради. У грудні 2020 року став головою Луцької районної ради. На місцевих виборах він йшов до ради як кандидат від партії «За Майбутнє», яку очолює бізнесмен та нардеп Ігор Палиця.