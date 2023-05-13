Олександр Омельчук каже, що за кордоном буде займатися волонтерством

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук склав повноваження і виїхав за кордон. Про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікував 13 травня.

Своє рішення він пояснив політичним тиском і погрозами кримінальною справою Щоправда він не уточнив, хто саме і за що йому погрожує.

«На мене здійснюється постійно психологічний тиск впродовж восьми місяців. Мені щотижня деякі люди заявляють, що проти мене готується кримінальна справа, що мені готуються вручити підозру, що мене будуть судити», – зазначив Олександр Омельчук.

Він додав, що місяць тому йому погрожували влаштувати провокацію з хабарем, тому він вирішив скласти повноваження і виїхати за кордон. Він додав, що за кордоном буде займатися гуманітарною допомогою та волонтерити.

Додамо, що 46-річний Олександр Омельчук із 2015 року був депутатом Волинської обласної ради. У грудні 2020 року став головою Луцької районної ради. На місцевих виборах він йшов до ради як кандидат від партії «За Майбутнє». Він одружений і має трьох дітей.