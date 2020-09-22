На сайті американської компанії Apple з'явилася вакансія аналітика анотацій для команди голосового помічника Siri з поміткою «українськомовний». Відповідну вакансію компанія опублікувала в понеділок, 21 вересня.

Як пише «Громадське», серед головних вимог — знання української та англійської мов.

В описі вакансії зазначається, що працівник буде слухати і транскрибувати аудіофайли для оцінки відповідей Siri та правильності використання нею мови за встановленими заздалегідь критеріями.

Більшість вимог у переліку – так звані «м’які навички» на кшталт уміння працювати в команді, виконувати поставлені завдання вчасно, зосереджуватися на роботі тощо.

Обов’язковим є відмінне знання української та англійської, зокрема вміння розпізнавати їх на слух. Бажаною є наявність диплому бакалавра або попереднього аналогічного досвіду роботи.

Працювати доведеться в ірландському місті Корк, де розташоване європейське представництво Apple.

Apple зареєструвала представництво в Україні 15 квітня 2020 року, але відомо про це стало лише наприкінці травня. Воно розташоване в київському бізнес-центрі IQ. Власником представництва Apple в Україні стала ірландська юридична особа Apple.