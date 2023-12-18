Давид Арахамія підтвердив, що користувався авто Кауфмана

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія користувався машинами підозрюваного у корупційних схемах одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Про це повідомили журналісти Bihus.info у понеділок, 18 грудня, із посиланням на слова Арахамії.

Давид Арахамія використав автомобіль мільярдера Кауфмана для перетину кордону разом зі своєю дружиною. Виїжджав на автівці Арахамія на початку повномасштабного вторгнення, а згодом використовували авто у жовтні 2022 та серпні 2023 для повернення до України.

«Так, за даними редакції, в серпні 2022 року голова президентської фракції разом з дружиною виїздили з України до Молдови на чорному позашляховику Toyota, що оформлений на дружину Бориса Кауфмана. Поверталися – на бусі Mercedes, який належить компанії, де Кауфман є співвласником», – повідомили розслідувачі.

Зазначається, що одеський бізнесмен Борис Кауфман є фігурантом кількох кримінальних проваджень НАБУ та САП, зокрема, щодо заволодіння майна на мільярди гривень. Зокрема, Кауфману повідомили про підозру у справі щодо заволодіння майном комунального Одеського аеропорту та доходу, який той приніс – 2,5 млрд грн, а згодом –заарештували.

«7 вересня Вищий антикорупційний суд взяв Кауфмана під варту. Після апеляційної скарги, в листопаді суддя ВАКС змінив розмір застави до 155 млн грн і Кауфман вийшов з-під варти. Пізніше розмір застави збільшили до 180 млн грн», – йдеться у розслідуванні.

Попри те, що сам Кауфман не відповів на запитання журналістів про стосунки з Давидом Арахамією, сам очільник фракції підтвердив дружні зв’язки із бізнесменом. За його словами, він нібито використовував авто Кауфмана через те, що на його власному авто стоїть тонування, яке заборонене в Європі.

На питання, чи не турбує Арахамію розслідування щодо Бориса Кауфмана, він відповів, що цим займається НАБУ, а він на нього впливати не може. Водночас голова фракції «Слуга народу» запропонував змінити авто для наступної поїздки, скористувавшись машиною «когось іншого зі своїх друзів».