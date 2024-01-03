Аргентина назвала права на територію архіпелагу законною

Уряд Аргентини у середу, 3 січня, заявив Великій Британії про свої права на Фолклендські (або Мальвінські) острови, а також на Південну Джорджію та Південні Садвічеві острови. Країна закликала уряд Великої Британії відновити перемовини щодо повернення Аргентині островів, йдеться в офіційній заяві аргентинського МЗС.

Аргентина претендує на ці території, оскільки вважає їх окупованими ще з XIX століття Великою Британією. Країна вважає себе спадкоємицею Іспанії у Південній Америці – уряд підкреслив, що острови, які наразі перебувають під контролем Великої Британії, є частиною суверенітету Аргентини.

Відповідну заяву міністерство закордонних справ Аргентини оприлюднило у день 191-річчя від отримання фактичного контролю Великою Британією над Фолклендськими островами.

«3 січня 1833 року Сполучене Королівство силою окупувало Мальвінські острови, територію, над якою з перших моментів незалежності Аргентина здійснювала свої права суверенітету, зважаючи на свій характер як спадкоємця володінь Іспанії в Південній Америці. Дії британського уряду являли собою акт сили в мирний час, який суперечив міжнародному праву і ніколи не погоджувався з урядом Аргентини, який негайно висловив свої протести», – повідомили у прес-службі аргентинського МЗС.

ООН раніше назвало територіальну суперечку Аргентини та Великої Британії особливою колоніальною ситуацією, яка повинна бути вирішена урядами обох країн шляхом двосторонніх переговорів. Водночас у перемовинах має бути врахована думка мешканців островів.

«Уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори для пошуку вирішення цієї суперечки щодо суверенітету відповідно до положень відповідних резолюцій ООН. У цьому контексті уряд Аргентини бажає підтримувати зрілі відносини зі Великою Британією, яке передбачає предметний і конструктивний діалог з усіх питань, що становлять спільний інтерес, з метою створення атмосфери довіри, сприятливої ​​для відновлення переговорів», – йдеться у заяві.

Відтак, Аргентина вкотре підтвердила свої «законні та безстрокові права на суверенітет над Мальвінськими островами, островами Південна Джорджія, Південними Садвічевими островами та навколишніми морськими просторами». Наразі МВС Великої Британії не відреагувало на цю заяву.