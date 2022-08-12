Українська авіація завдала ударів опорному пункту ворога і скупченню росіян на півдні України. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Зазначається, авіацією ЗСУ завдано 2 удари – по опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожої сил і техніки біля Брускинського.

Ракетно-артилерійські підрозділи в рамках виконання вогневих завдань за добу знищили 19 загарбників, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки і ще 1 склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонщини.

У відповідь в напрямку українських позицій та звільнених населених пунктів завдано 8 ударів гелікоптерами, 4 удари штурмовою авіацією. З боку ЗСУ втрат немає.

Внаслідок удару РСЗВ «Смерч» по Березнегуватому поранення отримав місцевий мешканець.