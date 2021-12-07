Доставка авто зі США відбувається автовозами, а потім морем

Як правило, українці купують автомобілі у США на страхових аукціонах. Це IAAI, Copart, Manheim, повідомляє Finance.ua. В день їх продається десятки тисяч на різних майданчиках цієї величезної країни. Як правило, торги проходять онлайн, тому купити машину можна з будь-якого куточка світу, в тому числі з України.

Авто на страхових аукціонах зазвичай пошкоджені – після ДТП, потопу, крадіжки тощо. Ремонтувати в Америці дорого через високу вартість робочої сили. Страховим компаніям більш вигідно продати такі машини на аукціонах, аніж платити за ремонт. Саме тому авто зі США часто називають «битками», адже найчастіше вони виявляються битими.

Потенційний покупець бачить машину на фотографіях, які робить аукціон. Останнім часом викладають ще й відео. Щоб дізнатись усю історію машини, замовлять сервіс Carfax, куди вноситься уся інформація, яка відбувалася з машиною – від заміни оливи або коліс і до ДТП.

На кожному авто на аукціоні нанесено номер лоту та інші інформація. Фото Auto4Export

Окрім фотографій та відео, перед купівлею можна замовити огляд експерта в США, але це досить дорога послуга – близько 250 доларів. Якщо вибирати з-поміж кількох машин, набігає значна сума.

Коли потенційний клієнт визначається з маркою, моделлю автомобіля та бюджетом на неї, посередник вибирає кілька варіантів та пропонує замовнику. Мета – знайти машину за меншу ціну та з мінімальними пошкодженнями, хоча б зовні. Для виявлення невидимих дефектів потрібно, щоб авто оглядав професіонал. Якщо конкретне авто вибране, за нього у визначений час проходять торги. Хто дав на онлайн-аукціоні більшу ціну, має право забрати авто. Заплатити за нього потрібно напряму американському аукціону протягом двох-трьох днів, інакше будуть штрафні санкції. Також бувають пропозиції Buy Now – тобто фіксована ціна, за яку аукціон віддає машину. На гарні машини такі пропозиції зберігаються недовго – треба швидко вирішувати.

Оплата здійснюється через український банк згідно інвойсу через SWIFT-платіж. Коли аукціон отримує оплату, він віддає авто посереднику, який через логістичну компанію привозить машину в один з американських портів (той, що найближчий від місця торгів). Далі машину завантажують у морський контейнер (по 3-4 одиниці в кожен) і судном відправляють в Україну. В залежності від ситуації в портах та інших чинників цей контейнер може плисти 1-3 місяці. Далі він приходить в український порт (Одеса чи Іллічівськ), де машини вивантажують.

Транспортують машину з аукціонів як брухт. Фото ShipMyCar

Брокер проводить митне очищення автомобіля, після чого його можна забирати з порту. Поблизу нього стоять десятки автовозів та евакуаторів, тож вибирати є з чого. Машину привозять в місце проживання замовника на СТО, де її ремонтують.

Зазвичай ремонт – найбільш клопіткий процес привозу авто зі США. Потрібно знайти усі деталі (деякі замовляють в США, Китаї, Європі чи ОАЕ), домовитись з рихтовниками, малярами, електриками тощо. Коли автомобіль приводять до стану неушкодженого, його можна везти на сертифікацію, а потім – на реєстрацію в сервісному центрі МВС.

Отже, процес пригону машини зі США складається з наступних етапів:

підбір авто за заданими параметрами: марка, колір, об'єм двигуна та інше;

торги на аукціоні;

оплата;

транспортування розподільчого пункту; завантаження в контейнер;

доставка в Україну. Найчастіше це порт в Одесі;

розмитнення;

транспортування до пункту призначення;

ремонт;

сертифікація;

реєстрація.

Привозять зі США не лише автомобілі, але й мотоцикли. Фото usa-auto-online.com

З чого складається ціна машини зі США?