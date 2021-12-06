Ціни на вживані електромобілі в Україні на кінець 2021 року

В Україні з'являється все більше дрібних імпортерів електромобілів з Європи та Азії, тому ринок зараз є досить насиченим. Вибір справді широкий – ціни коливаються від 82 тис. до 6,8 млн грн.

Зараз в українському сегменті інтернету продаються близько 2000 електромобілів. Ціни на них коливаються, залежно від класу – є як простенькі «робочі конячки», так і люксові суперкари.

У нижчому ціновому сегменті вибір обмежений кількома моделями. Зокрема, за 82 тис. грн можна придбати вантажний фургончик Citroen Berlingo 2003 року, який є найдоступнішим вживаним електромобілем на вторинному ринку, на момент підготовки статті. Автомобіль перебуває в Луцьку, має пробіг лише 61 тис. км, але не має акумуляторів. Далі ціни рухаються вгору і до Berlingo приєднуються (вже з акумуляторами) Nissan Leaf 1-го покоління, Mitsubishi iMiEV з французькими колегами Citroen C-Zero та Peugeot iOn, Smart EQ Fortwo першого покоління, на диво багато крихіток Renault Twizzy з мотоциклетною посадкою. Серед цієї маси у ціновому діапазоні до 200 тис. грн зрідка зустрічаються Fiat e500, є й кілька екстравагантних моделей, на кшталт Chery eQ або Kia Ray EV.

Нижній ціновий сегмент вживаних електромобілів в Україні. Фото auto.ria

Усі перераховані моделі також зустрічаються у наступному ціновому діапазоні від 200 до 400 тис. грн, але у кращому стані. До них додаються Kia Soul EV, Renault Zoe другого покоління та новіший Smart EQ Fortwo (починаючи з 2018 року випуску).

Та справді широкий вибір з'являється у покупців, починаючи з суми 400 тис. грн. Nissan Leaf другого покоління, Kia Soul EV Plus, Тут вже чимало відносно нових та зовсім нових електромобілів, завезених з Південної Кореї та Китаю. Також вибір розширюють Chevrolet Volt, Volkswagen e-Golf, Volkswagen e-Bora, екзотичний Volkswagen e-Lavida, BMW i3, Toyota RAV4 EV, Chevrolet Bolt, Honda X-NV. Китайські бренди представлені марками BYD, Geely, французько-китайським Renault KZ-E. У цій же ціновій категорії – від 400 до 800 тис. грн, зустрічається і перша Tesla.

Вживані електрокари з середнім цінником. Фото auto.ria

Електричний седан Tesla Model S 2013 року випуску продавець оцінив у 642 тисячі гривень. Починаючи з 800 тис. грн, марка Tesla міцно закріплюється в оголошеннях.

Найдоступніша Tesla у продажу в Україні. Фото auto.ria

Компанію Tesla складають ті ж Chevrolet Bolt та Nissan Leaf 2, а також армада компактних кросоверів: Peugeot e-2008, Mazda MX-30, Audi Q2L e-tron, Hyundai Kona – усі 2020 року випуску. Є чимало пропозицій на екзотику з Китаю – Honda X-NV та M-NV та Weltmeister EX5 500, а Gac Aion S AION Y позначений 2021 роком випуску.

Вживані електромобілі вартістю до 800 тисяч гривень. Фото auto.ria

У ціні від 800 тис. до 1,5 млн грн, до списку вибору приєднуються високопродуктивні та новіші версії Tesla Model S та Model 3, з'являється Tesla Model X. Конкуренцію їм складають Volkswagen ID.3, Hyundai Ioniq 5, Jaguar I-Pace, китайські Volkswagen E-Tharu та BYD Han. Останнім у список протиснувся Mercedes-Benz EQA 250, оцінений продавцем у 1,497 млн грн. У цьому ціновому сегменті мова вже йде, фактично, про нові автомобілі з номінальним пробігом.

Високий ціновий сегмент вживаних електромобілів. Фото auto.ria

На вершині електричного ланцюга опинився новенький Porsche Taycan Turbo S, оцінений у 6 799 179 грн.

Нижче розташувались кросовер Mercedes-Benz EQC, седан Mercedes-Benz EQS та мінівен Mercedes-Benz EQV, компактний кросовер Tesla Model Y, кросовер Audi e-tron та спорткар Audi e-tron GT, кросовер з іменем спорткара Ford Mustang Mach-E, прибулець з майбутнього – великий кросовер BMW iX, а також простіші версії Porsche Taycan і Taycan Cross Turismo. Переважна більшість моделей у списку 2020-2021 років випуску.

Електромобілі найвищої цінової категорії що є у продажу в Мережі. Фото auto.ria