Автомобіль збив 6-річного хлопчика на переході у Львові

СуспільствоКатерина Родак, 18 січня73570

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Автомобіль збив 6-річного хлопчика на переході у Львові
ДТП трапилась на пішохідному переході на вул. Городоцькій, 233

На вул. Городоцькій у Львові 28-річний водій Renault Kangoo збив 6-річного хлопчика, коли той переходив дорогу. Дитину госпіталізували.

Подія трапилась ще о 9:00 у п’ятницю, 17 січня на вул. Городоцькій, 233 (перед поворотом на Левандівку). Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 28-річний львів’янин на Renault Kangoo наїхав на 6-річного хлопчика. Дитина переходила дорогу на пішохідному переході.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав відкритий перелом кісток лівої гомілки і його госпіталізували в лікарню.

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