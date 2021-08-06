ДТП трапилась на пішохідному переході на перетині вул. Княгині Ольги з вул. Сахарова

На пішохідному переході на вул. Княгині Ольги у Львові автомобіль BMW збив молодого чоловіка на електросамокаті Bolt. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

ДТП трапилась близько 16:50 на перетині вул. Княгині Ольги та вул. Сахарова. Легковий автомобіль BMW збив хлопця, який перетинав пішохідний перехід на електросамокаті.

Внаслідок ДТП чоловік отримав значні травми, його госпіталізували. Зараз медики уточнюють діагноз чоловіка, а поліція встановлює його особу і обставини події.