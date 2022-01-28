Кіберполіція Львівщини викрила працівницю банку у привласненні майже мільйона гривень. Спеціалістка банку вносила до електронних систем установи недостовірні дані про клієнтів та оформляла від їхнього імені фіктивні заяви на отримання кредитів.

У п’ятницю, 28 січня, департамент кіберполіції Нацполіції України повідомив, що 49-річна жінка, обіймаючи посаду кредитного спеціаліста банку в Червоноградському районі, займалася незаконним оформленням кредитів на клієнтів банку та подальшим привласненням кредитних грошей. Банкірка оформляла видачу кредитів на підставі підроблених заяв на приєднання до договору комплексного обслуговування фізичних осіб. При цьому вона вносила до електронної банківської системи недостовірні дані про клієнтів.

Надалі кредитні гроші жінка переводила на підконтрольні рахунки та витрачала на власні потреби. У такий спосіб вона привласнила близько мільйона гривень.

Фігурантці повідомили підозру у привласненні майна через зложивання службовим становищем (ч. 1 ст. 191) та в несанкціонованих діях з інформацією в автоматизованих системах (ч. 1 ст. 362 ККУ). Підозрюваній загрожує до чотирьох років позбавлення волі.