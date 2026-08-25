Ділянка, де планується нове будівництво

Володимир та Олег Барани, власники компанії «Барком», звернулись до Львівської міськради з проханням про зміну цільового призначення землі під будівництво багатоквартирного будинку на вул. Героїв УПА, 80а, що перебуває в їхній оренді. Відповідне питання депутати ЛМР розглянули під час засідання сесії у вівторок, 25 серпня.

Ідеться про ділянку землі площею 0,4126 га та про зміну цільового призначення з «будівництво та обслуговування інших будівель громадської забудови» на «будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».

Будівля й ділянка, де запланована житлова забудова (фото ЛМР)

Ділянка перебуває в оренді Володимира та Олега Баранів з 2017 році, а на вул. Героїв УПА, 80 розташований офіс компанії «Барком». На ділянці, про зміну цільового призначення якої йшлося, розташована колишня споруда школи, що викликало зауваження в управління земельних ресурсів та в депутатської комісії з питань містобудування.

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Поруч з ділянкою під забудову розташовані кардіоцентр і школа (фото ЛМР)

Окрім того, під час обговорення питання кілька депутатів зазначили, що на цій ділянці – односторонній рух, а неподалік розташований кардіологічний центр та початкова школа, доїзд до яких утруднений і без будівництва. Також поряд розташовані дитячий та спортивний майданчики.

Після обговорення в сесійній залі депутати проголосували за перенесення розгляду цього питання, а міський голова Андрій Садовий дав розпорядження оглянути ділянку на місці разом з власниками, представниками управління транспорту та депутатами.

Група компаній «Барком» займається вирощуванням свиней, великої рогатої худоби, іншої сільськогосподарської продукції та відома брендами «Родинна ковбаска» і «Родинна пекарня». Нещодавно стало відомо, що компанія збудує комбікормовий завод і свиноферму в Буській громаді на Львівщині.