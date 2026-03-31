Дівчина померла після операції у Львівській міській косметологічній лікарні

Шевченківський районний суд Львова 30 березня ухвалив стягнути з Львівської міської косметологічної лікарні понад 1,4 млн грн компенсації на користь батьків 18-річної пацієнтки, яка померла під час операції з корекції носа. Про завершення розгляду цивільного позову повідомив адвокат Олег Іванов.

Трагедія сталася майже 11 років тому – 14 серпня 2015 року. Під час планової операції з корекції носа у Львівській міській косметологічній лікарні на просп. Чорновола, 45 а померла 18-річна дівчина. Лікар-анестезіолог залишив пацієнтку без нагляду в період виходу з наркозу, не провів своєчасне відсмоктування вмісту трахеї та бронхів. У результаті розвинулася аспіраційна асфіксія і дівчина померла.

«Її батьки – пройшли крізь кримінальне провадження, апеляцію, Верховний Суд і нарешті цивільний процес. Понад десять років боротьби», – написав Олег Іванов у фейсбуці.

Суд задовольнив цивільний позов батьків дівчини та стягнув з лікарні моральну компенсацію у розмірі понад 1,4 млн грн: 765 тис. грн на користь матері та 660 тис. грн. на користь батька.

Як зазначив адвокат, відповідальність за дії лікаря-анестезіолога понесла лікарня як роботодавець (ст. 1172 ЦКУ).

«Ця справа – про те, що медичний заклад несе реальну відповідальність за неналежне виконання своїми працівниками професійних обов'язків. Що психологічна травма батьків, які втратили дитину, має грошовий вимір у суді. І що наполегливість у відстоюванні прав попри роки, попри відстань, попри все дає результат», – додав Олег Іванов.

Нагадаємо, у 2023 році суд виніс вирок львівському анестезіологу Сергію Сисоєву за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть 18-річної пацієнтки після пластичної операції. Сергія Сисоєва визнали винним, але звільнили від покарання через закінчення термінів давності.