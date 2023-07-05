Президентка Єврокомісії була обрана кандидаткою США на посаду генсека НАТО

Президент США Джо Байден наполягає на призначенні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн наступним генеральним секретарем НАТО. Про це пише The Telegraph.

Після того, як Білий дім відмовив міністру оборони Великобританії Бену Воллесу, президентка Єврокомісії була обрана кандидаткою США на посаду генсека НАТО.

Повідомляється, що 4 липня союзники по НАТО домовилися про продовження на один рік – до осені 2024 року – повноважень Єнса Столтенберга, який обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з жовтня 2014 року.

Зазначається, що лідери НАТО сподівалися досягти угоди щодо наступника Столтенберга наступного тижня на щорічному саміті у Вільнюсі, але не змогли домовитися щодо кандидата.

Джерело The Telegraph в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати фон дер Ляєн, яка раніше очолювала міністерство оборони Німеччини, стати наступником Столтенберга на тлі побоювань, що підходящий кандидат не з’явиться протягом наступних 12 місяців.

Байден і фон дер Ляєн встановили «міцний зв’язок» за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв’язкам щодо Китаю, України та клімату, повідомило виданню друге джерело.

«Кажуть, що тепер вона [президентка Єврокомісії] покладається на Вашингтон в отриманні розвідувальних даних, відмовляючись від інформації, яку їй передають європейські агентства, які неправильно оцінили вторгнення Росії в Україну», – пише газета.

Під час приватних розмов фон дер Ляєн, повідомляє видання, сказала Байдену, що не зможе посісти будь-яку посаду в НАТО принаймні до наступного року. Водночас, відзначає газета, стратеги Білого дому бачать можливість «перехопити її» після виборів до Європарламенту, які пройдуть у наступному році.

Нагадаємо, чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг продовжить свою роботу на цій посаді ще на рік – союзники по НАТО продовжили мандат Єнса Столтенберга вже вчетверте. Генсек з Норвегії обіймає цю посаду з 1 жовтня 2014 року.