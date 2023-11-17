Байден підписав тимчасовий бюджет для уникнення «шатдауну»

Президент США Джо Байден підписав законопроект про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду, що не містить фінансування підтримки ні України, ні Ізраїлю. Про це 17 листопада повідомила «Європейська правда».

Сенат США остаточно схвалив пакет ввечері 16 листопада, приблизно за 48 годин до крайнього терміну перед зупинкою роботи уряду опівночі п'ятниці. Проект продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого.

Законопроект продовжує фінансування до 19 січня для пріоритетних галузей, таких як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво та енергетика. Решта функцій уряду буде фінансуватися до 2 лютого. Таким чином Байден переніс боротьбу з республіканцями в Конгресі США за федеральний бюджет у новий рік. Законопроект про витрати не включає прохання Білого дому майже на 106 млрд доларів, що охоплює допомогу Ізраїлю та Україні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 млрд доларів, що включає більш ніж 61 млрд доларів фінансування на допомогу Україні. Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а «український пакет» розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Згодом новий спікер Палати представників вніс проект для запобігання зупинці роботи уряду, так званому «шатдауну», без допомоги Україні та Ізраїлю. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель припустив, що надалі допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.