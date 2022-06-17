Президент США Джо Байден підтвердив зникнення трьох американських військових, які воювали на боці України проти Росії.

«Мене проінформували. Ми не знаємо, де вони, але я хочу повторити: американцям зараз не варто їхати до України. Скажу ще раз: американці не повинні їхати до України зараз», – заявив Байден у п’ятницю, 17 червня, повідомляє CNN.

15 червня стало відомо, що 39-річний Александр Джон-Роберт Дрюк і 27-річнй Енді Гьюн, які служили добровольцями в одному з підрозділів української армії, зникли у Харківській області. Вони стали першими американцями на війні, котрі опинилися в полоні у росіян. 16 червня Держдеп США повідомив про третього американця, який також зник на війні, однак не назвав його імені. Однак, за інформацією американських ЗМІ, третій військовий із США, якого Держдепартамент ідентифікував як зниклого безвісти в Україні – ветеран морської піхоти США Греді Курпасі.

Російські ЗМІ раніше опублікували фото і відео з двома американцями, нібито захопленими в полон в Україні. Передбачається, що це Гьюн і Дрюк. Водночас Росія офіційно про взяття американців у полон не заявляла.