Джо байден (на фото в центрі) позує перед вильотом з Індії, де проходив саміт G20, 10 вересня 2023

Президент США Джо Байден на брифінгу запевнив, що члени «Великої двадцятки» (G20) обговорювали на саміті зокрема "жорстоку й неправомірну" війну Росії проти України, і між ними панувала згода стосовно встановлення в Україні миру, який відповідав би міжнародному праву та Статуту ООН.

«Ми також обговорювали жорстоку й неправомірну війну Росії в Україні. І в залі панувала належна згода щодо необхідності справедливого й тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН та поважає суверенітет і територіальну цілісність», – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чому Росія не була названа агресоркою у підсумковому комюніке країн G20 і чи не є це питання провокаційним у відносинах з Глобальним Півднем, Байден відповів: «Це не є проблемою, яка вбиває клин у відносини з Глобальним Півднем».

«Це питання клину з Росією, яка була присутня [на саміті], і з Китаєм», – сказав він.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 вересня члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї. Водночас у попередній декларації G20 в Індонезії в листопаді 2022-го йшлося про агресію Російської Федерації проти України.

9 вересня МЗС України заявило, що в частині комюніке G20 щодо агресії РФ проти України організації «нема чим пишатися». На думку дипломатів, наприклад, замість словосполучення «війна в Україні» має використовуватись «війна проти України».