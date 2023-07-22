Військовослужбовці ВМС США чекають на початок 104-го щорічного параду до Дня пам'яті 29 травня 2023 року в районі Стейтен-Айленд у Нью-Йорку

Президент США Джо Байден у п'ятницю призначив жінку – адмірала Лізу Франчетті – на посаду командувача Військово-морських сил Сполучених Штатів, повідомила агенція Reuters.

Як зазначається в публікації, рішення Байдена було несподіваним. Посадовці Пентагону очікували, що цей пост отримає адмірал Семюель Папаро, який очолює військово-морські сили в Тихоокеанському регіоні і знається на китайській проблематиці, хоча Франчетті також була серед кандидатур на нове призначення.

Дотепер вона обіймала посаду заступника начальника оперативного управління ВМС, раніше командувала ВМС США в Кореї.

У своїй заяві Байден вказав на 38-річний досвід Франчетті. «Протягом своєї кар'єри адміралка Франчетті продемонструвала великий досвід як в оперативній, так і в політичній сферах», – сказав він, зазначивши, що вона стала другою жінкою, яка досягла звання чотиризіркового адмірала у ВМС США.

Reuters нагадує, що торік Байден призначив адмірала Лінду Фейган на посаду керівника Берегової охорони США. Франчетті стане першою жінкою, яка ввійде до Об'єднаного комітету начальників штабів – групи восьми вищих військовослужбовців, що консультують президента з військових питань.

Байден також підвищив вищезгаданого Семюеля Папаро, призначивши його командувачем усіх збройних сил США в Тихоокеанському регіоні. Водночас зазначимо, що кандидатури на вищі військові посади має затвердити Сенат.