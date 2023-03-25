Президент США Джо Байден заявив, що Китай поки що не надав Росії зброї для її війни в Україні. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Я чув протягом останніх трьох місяців про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росії. Вони цього ще не зробили, але це не означає, що вони цього не зроблять. Але вони цього ще не зробили», – сказав Байден під час прес-конференції разом з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Байден також заявив, що «не сприймає легковажно» перспективу зростаючого альянсу між Китаєм і Росією, але зазначив, що США досягають успіхів у посиленні міжнародної опозиції до війни РФ в Україні.

«Ми значно розширили наші альянси. Я не бачив, щоб таке відбувалося з Китаєм і Росією чи будь-ким іншим у світі», – сказав Байден. Президент США визнав, що проблеми, пов'язані зі зміцненням зв'язків між Китаєм і Росією, «можуть значно погіршитися».