Лідери ЄС відклали розгляд питання репараційного кредиту до грудня

Лідери країн Європейського Союзу після дискусій у четвер, 23 жовтня, відклали рішення щодо репараційного кредиту для України на основі заморожених активів Росії. Про це повідомила газета Financial Times.

«Лідери 26 країн ЄС попросили Європейську комісію якомога швидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки фінансових потреб України, але формально не підтримали надання кредиту під заставу знерухомлених російських активів», – йдеться у повідомленні.

Бельгія виступила проти пропозиції щодо використання прибутків від заморожених активів на близько 190 млрд євро для фінансування масштабного кредиту Україні, адже побоюється стати головною мішенню для юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії. Прем'єр-міністр країни Барт де Вевер заявив, що їм потрібна абсолютна ясність щодо правової основи такого кроку та потенційних ризиків для євро, а також гарантії від інших країн, що гроші можуть повернути.

Як наголошує Financial Times, відсутність рішення ставить під загрозу плани фінансування оборонних та бюджетних потреб України. Лідери ЄС планують повернутися до цього питання на своєму наступному саміті 18 грудня.

У рамках репараційного кредиту заморожені активи Росії не конфіскуватимуть напряму, що є юридично складним процесом, а використовуватимуть як заставу. Передбачається, що майбутні прибутки, які генерують ці активи, будуть спрямовані на погашення кредиту, наданого Україні зараз.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що Європейська комісія допоможе посилити оборонні можливості та розвивати високі технології в Україні. Для цього ЄС виділяє 2 млрд євро на виробництво дронів.