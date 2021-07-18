1000-й проект ательє Mulliner – позашляховик Bentley Bentayga

Підрозділ персоналізації Mulliner був створений у 2014 році, хоча Bentley і раніше виконувала деякі особливі побажання клієнтів. Насправді ж позначення Mulliner було ще у машин 1999 року – Continental та Azure, але тоді Mulliner не був самостійним підрозділом Bentley. Так чи інакше, з того часу в Mulliner побувало 999 Bentley, а тисячним став особливий Bentayga для покупця з Європи.

Першим запитом замовника було використання шпону кольору «‎оливковий попіл», який зазвичай зустрічається в Mulsanne, а другим запитом було включення контрастного подвійного стібка на сидіннях та обшивках дверей.

Хоча цей Bentayga, безумовно, не найекстравагантніший проект Mulliner, це не означає, що він не цікавий. Крім свого особливого статусу тисячного автомобіля, він має унікальну баклажанову та коричневу ліврею з чорними акцентами.

Першим же проектом Mulliner у 2014 році стала серія з 15 Flying Spur з покращеним комфортом пасажирів, включаючи перероблені сидіння та підголівники, а також ексклюзивний стьобаний малюнок на оббивці салону. Той візерунок все ще доступний сьогодні на Continental GT Mulliner.

Тисячний Bentley, персоналізованим Mulliner став позашляховик Bentayga / Bentley