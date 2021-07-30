Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean Edition

З нагоди запуску Bentley Flying Spur Hybrid компанія з Крю підготувала особливі седани, назвавши серію Odyssean Edition. У дилерів машини повинні з'явитись наприкінці цього року.

Дизайн седана преміум-класу виконаний в стилістиці концепту EXP 100 GT 2019 року. Для екстер'єру передбачено шість основних відтінків, доповнених золотавими акцентами та 21-дюймові диски в унікальному дизайні. В обробці інтер'єру використовується шпон акації коа з відкритими порами, який виглядає природніше глянцевого і вимагає на 90% менше лаку. Кілька варіантів шкіри в оздобленні доповнюють фірмова твідова тканина та ексклюзивна вишивка.

Flying Spur Hybrid став другим, після Bentayga Hybrid, електрифікованим автомобілем Bentley. Flying Spur має восьмишвидкісну роботизовану трансмісію з інтегрованим 136-сильним електромотором та акумулятором на 14,1 кіловат-години, які доповнюють 2,9-літровий V6 з віддачею 416 кінських сил. Загальна ж продуктивність гібридної силової установки Flying Spur складає 544 кінські сили та 750 ньютон-метрів крутного моменту.

Потужний гібридний седан набирає першу сотню за 4,3 секунди та може продовжувати прискорення до максимальних 285 кілометрів на годину. Силова установка також здатна працювати в електричному режимі, заряду акумулятора вистачить приблизно на 40 кілометрів. А з повним баком бензину гібрид здатен долати 700 кілометрів.

Bentley Flying Spur Hybrid з лімітованої серії Odyssean Edition. Фото Bentley