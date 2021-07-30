Bentley представила дуже особливий люксовий седан Flying Spur Hybrid Odyssean Edition
Це перша спецверсія для моделі, яка щойно змінила покоління. Британський автовиробник випустить обмежену серію таких машин, але точний тираж не названо
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З нагоди запуску Bentley Flying Spur Hybrid компанія з Крю підготувала особливі седани, назвавши серію Odyssean Edition. У дилерів машини повинні з'явитись наприкінці цього року.
Дизайн седана преміум-класу виконаний в стилістиці концепту EXP 100 GT 2019 року. Для екстер'єру передбачено шість основних відтінків, доповнених золотавими акцентами та 21-дюймові диски в унікальному дизайні. В обробці інтер'єру використовується шпон акації коа з відкритими порами, який виглядає природніше глянцевого і вимагає на 90% менше лаку. Кілька варіантів шкіри в оздобленні доповнюють фірмова твідова тканина та ексклюзивна вишивка.
Flying Spur Hybrid став другим, після Bentayga Hybrid, електрифікованим автомобілем Bentley. Flying Spur має восьмишвидкісну роботизовану трансмісію з інтегрованим 136-сильним електромотором та акумулятором на 14,1 кіловат-години, які доповнюють 2,9-літровий V6 з віддачею 416 кінських сил. Загальна ж продуктивність гібридної силової установки Flying Spur складає 544 кінські сили та 750 ньютон-метрів крутного моменту.
Потужний гібридний седан набирає першу сотню за 4,3 секунди та може продовжувати прискорення до максимальних 285 кілометрів на годину. Силова установка також здатна працювати в електричному режимі, заряду акумулятора вистачить приблизно на 40 кілометрів. А з повним баком бензину гібрид здатен долати 700 кілометрів.
Bentley Flying Spur Hybrid з лімітованої серії Odyssean Edition. Фото Bentley